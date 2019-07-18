Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на "Форуме регионов" в Санкт-Петербурге.
"Подчеркну: Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", — сказал российский лидер.
Он добавил, что регулярные встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры играют "большую роль в контексте развития дружеских российско-белорусских отношений".
"Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, двадцатилетие которого отмечается в этом году. Активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, в формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы", — добавил глава государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Он прибыл в Россию 17 июля, и лидеры двух государств уже успели пообщаться неформально: в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на карельском острове Валаам в северной части Ладожского озера. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург.