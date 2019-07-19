Путин прибыл в Магнитогорск

Путин прибыл в Магнитогорск в пятницу сразу после посещения пострадавшей от паводка Иркутской области

Поездка президента в Магнитогорск — один из крупнейших в России центров металлургической промышленности — проходит незадолго до Дня металлурга, который ежегодно отмечают в стране в третье воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник выпал на 21 число.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в Магнитогорске президент посетит агломерационную фабрику №5 — новое подразделение горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината . Эта аглофабрика — усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья.

Глава государства примет участие в церемонии вывода агломерационной фабрики на полную мощность, а также пообщается с работниками комбината. В этот же день он проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером, который принял руководство регионом несколько месяцев назад.

В последний раз Путин посещал Магнитогорск в конце прошлого года, когда в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса. Трагедия произошла 31 декабря. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.

Президент в тот же день экстренно вылетел на место трагедии, где провёл оперативное совещание в штабе МЧС , осмотрел дом, а затем посетил больницу, где находились пострадавшие.

По словам пресс-секретаря главы государства РФ Дмитрия Пескова, в ходе нынешнего визита в Магнитогорск Путин не планирует посещать место трагедии.