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Путин прибыл в Магнитогорск 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где посетит металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
Путин прибыл в Магнитогорск в пятницу сразу после посещения пострадавшей от паводка Иркутской области.
Поездка президента в Магнитогорск — один из крупнейших в России центров металлургической промышленности — проходит незадолго до Дня металлурга, который ежегодно отмечают в стране в третье воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник выпал на 21 число.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в Магнитогорске президент посетит агломерационную фабрику №5 — новое подразделение горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Эта аглофабрика — усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья.
Глава государства примет участие в церемонии вывода агломерационной фабрики на полную мощность, а также пообщается с работниками комбината. В этот же день он проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером, который принял руководство регионом несколько месяцев назад.
В последний раз Путин посещал Магнитогорск в конце прошлого года, когда в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса. Трагедия произошла 31 декабря. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.
Президент в тот же день экстренно вылетел на место трагедии, где провёл оперативное совещание в штабе МЧС, осмотрел дом, а затем посетил больницу, где находились пострадавшие.
По словам пресс-секретаря главы государства РФ Дмитрия Пескова, в ходе нынешнего визита в Магнитогорск Путин не планирует посещать место трагедии.
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Комментарии1
Политика , Алексей Текслер , Владимир Путин , Магнитогорский металлургический комбинат , МЧС , Иркутская Область , Магнитогорск , Челябинская Область
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