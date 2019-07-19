Россия согласилась с предложением Зеленского

«Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет», — подчеркнул дипломат.

8 июля Зеленский в своем Facebook-аккаунте обратился к Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. При этом он счел целесообразным провести саммит при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.