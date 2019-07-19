Эксперт оценил заявление Развожаева о равенстве партий на выборах в Севастополе

"Развозжаев пришел из Москвы , регион для него новый и у него точно нет симпатий к каким-либо партиям или отдельным политическим деятелям. Так что его слова о том, что все партии равны как перед законом, так и лично для него, в данном случае на выборах, — чистая правда.

Стоит отметить, что те партии, которые не были зарегистрированы, действительно допустили нарушения законодательства, касающегося предвыборных процедур, например, претензии к нотариальному заверению сборщиков подписей.

Нужно понимать, что избирком не может взять на себя ответственность и при нарушении на свою голову зарегистрировать какого-либо кандидата. Они не поведутся на уговоры оппозиции, что, мол, их надо зарегистрировать при нарушении закона, просто исходя из политической целесообразности — для «конкуренции». И вообще это тогда бы могло стать неприятно практикой — этим можно, а почему другим нельзя?

Пусть оппозиционные партии и самовыдвиженцы для соблюдения всех законных требований к предвыборной документации нанимают электоральных юристов, правда, они сейчас дорого стоят. Отдельно нужно отметить, что жалующиеся на отказы в регистрации подписей партии никому не известны и, очевидно, не набрали бы больше своих трех — пяти процентов.

Их никто там не боится, их точечных побед по каким-то единичным округам. Вообще эта проблема в пренебрежении предвыборного законодательства — украинское наследие региона. Но теперь им не нужно рассчитывать, что и «и так сойдет».