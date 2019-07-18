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Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия будет поддерживать любые политические силы на Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", — сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком.
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Политика , Украина , Законопроекты , Виктор Медведчук , Владимир Путин
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