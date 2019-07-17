Донбассу предоставили российское гражданство

В среду все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт: независимо от того, живут ли они в пределах ДНР и ЛНР или на подконтрольной Украине территории. Киев пообещал принять ответные меры, которые тут же приравнял их к гостайне. Но действия Украины вряд ли отпугнут миллионы жителей Донецкой и Луганской областей от получения гражданства России

Краматорска, Мариуполя, В среду Владимир Путин внес поправки в свой апрельский указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. По новому указу президента, получить российский паспорт в таком порядке теперь сможет больше граждан Украины. С точки зрения буквы закона сделано следующее: из указа убираются слова «отдельных районов». Таким образом, право получить гражданство в упрощенном порядке распространяется не только на жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (до есть ДНР и ЛНР), но на всех граждан Украины с пропиской на территории Донецкой и Луганской областей. Теперь на гражданство РФ могут претендовать жители, например, Славянска Лисичанска и других территорий, находящихся сейчас под контролем украинских властей.

Важен еще один момент — от желающих получить российское гражданство жителей Донбасса не требуются никакие дополнительные справки о месте жительства. Достаточно сведений из паспорта.

Напомним, что в конце апреля российский президент ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик. 1 мая президент упростил получение российского гражданства еще для некоторых категорий украинцев. Этот порядок касается тех, кто родился в Крыму или в Севастополе до 18 марта 2014 года, а также их родственников. Добавим, что Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Вопрос о российских паспортах для жителей Донбасса, перебравшихся в Россию, возник во время июньской «Прямой линии». Многодетная семья Люльковичей, бежавшая в Россию из Дзержинска Донецкой области (город под контролем Украины), рассказала президенту о проблемах с получением гражданства России. Проблему решили «в ручном режиме» — после «Прямой линии» беженцам торжественно вручили паспорта. Но президент тогда отметил, что проблема носит системный характер.

«Уже знаю, что есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине, — сказал Путин. — Понятно, что это замкнутый круг. Решить проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы и дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить». Можно предположить, что этот момент повлиял на появления указа об упрощенном порядке для всех жителей Донбасса.

Пока непонятно, что сейчас предпримет в ответ официальный Киев — и предпримет ли вообще. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины не стал раскрывать мероприятия по реагированию на новый указ Путина. Но некоторые «встречные инициатвы» предсказать можно, если учесть предыдущие действия украинских властей. Киев, как известно, обещал добиваться непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса. В мае украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз также заявила, что кабмин может лишить социальных выплат и пенсий граждан Украины, которые получили российские паспорта в ДНР и ЛНР. «Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым», — подчеркнул киевский портал «Обозреватель». Впрочем, угроза потерять украинские выплаты вряд ли отпугнет желающих получить российское гражданство.

Сейчас, по словам замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, российские паспорта получили более 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР. В целом гражданство России там хотят получить более 3 млн человек, цитировал Водолацкого ТАСС. Если же взять численность населения двух областей в их границах до конфликта, то в Донецкой области проживает более 4 млн человек, а в Луганской — 2,16 миллиона.

«Там такие же люди, как и здесь. Просто из-за изменения границ получилось так, что даже родных разделили. Вот была Луганская область, в 90 километрах от Луганска мой родной город. А сейчас это подконтрольная территория Украины. Там моя мама, мои родные», — рассказала газете ВЗГЛЯД жительница ЛНР, литератор Елена Заславская. Она родом из Лисичанска, который сейчас находится под контролем Киева.

«Сейчас у нас наблюдается ажиотаж в связи с получением российских паспортов, там огромные очереди», — сказала Заславская. По ее мнению, люди, которые находятся на «той территории» и хотят получить российский паспорт — также связывают свою жизнь с Россией.

Но указ, конечно же, учитывает и желания тех, кто уже покинул Украину. «Считается, что около 1 млн беженцев сейчас находятся на территории России. Получалось, что по первоначальному тексту этих людей разделили. Те, что из Донецка — это „правильные“ беженцы, а те, что из Мариуполя, например, — „неправильные“ беженцы. Сейчас Путин это исправил и все должны получать паспорта по упрощенной процедуре», — констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента ДНР, бывший вице-премьер республики Андрей Пургин. Он, к слову, родом из Марьинки, которая сейчас находится под контролем киевских силовиков.