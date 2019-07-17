«Украина так и не поняла произошедшего в Крыму»

«Нельзя покупать и продавать свободу людей. Или в Киеве от пропаганды нацизма плавно переходят к поддержке рабства? Мы — не мешок картошки, не стадо коров. Ведь имеются в виду не голые поля, леса, горы. Речь идет о людях, которые в 2014 году сказали «нет» перспективам жизни в государстве, управляемом неофашистами», — сказал Белик «Взгляду».

По мнению депутата, авторы петиции «немного путаются в понятиях», а само предложение свидетельствует о том, что на Украине так и не поняли «истинных мотивов событий, произошедших в Севастополе, Крыму и на востоке Украины».