«Украина так и не поняла произошедшего в Крыму» 

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал появление петиции с предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому выкупить Крым у России.
«Нельзя покупать и продавать свободу людей. Или в Киеве от пропаганды нацизма плавно переходят к поддержке рабства? Мы — не мешок картошки, не стадо коров. Ведь имеются в виду не голые поля, леса, горы. Речь идет о людях, которые в 2014 году сказали «нет» перспективам жизни в государстве, управляемом неофашистами», — сказал Белик «Взгляду».
По мнению депутата, авторы петиции «немного путаются в понятиях», а само предложение свидетельствует о том, что на Украине так и не поняли «истинных мотивов событий, произошедших в Севастополе, Крыму и на востоке Украины».
Ранее петицию с предложением купить Крым у России раскритиковал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он назвал ее «чудовищным предложением» и «показателем промывки мозгов населению» Украины.