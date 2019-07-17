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Киев засекретил меры реагирования на указ о паспортах для жителей Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины не стал раскрывать мероприятия по реагированию на указ президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса.
«Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности», — сообщили в СНБО на запрос издания «Новости Донбасса».
Там подчеркнули, что власти учли угрозы от выдачи российских паспортов в Донбассе.
Ранее в среду Путин подписал указ, согласно которому большее число граждан Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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Политика , В мире , Украина , Владимир Путин , Киев
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