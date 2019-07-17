«Это циничная ложь»: Мэй поспорила с Путиным

Выступая в Королевском институте международных отношений , Мэй назвала слова Путина о либеральной идее «циничной ложью».

«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — сказала премьер.

Она также назвала слова президента России вызовом, с которым европейским странам приходится сталкиваться, защищая свои ценности.

В конце июня в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея «себя просто изжила окончательно». По его словам, Западу пришлось признать, что некоторые из идей либерализма нереалистичны. Кроме того, Путин отметил, что либеральная идея не опирается на мнение большинства.