Захарова ответила на «передачу» Японии Курил 

Официальный представитель МИД России опровергла информацию о том, что Москва и Токио обсуждали вопрос передачи Японии двух островов Курильской гряды.
«Эта информация не соответствует действительности. Это какая-то самодеятельность», — сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что переговоры с Японией ведутся исключительно по выработке мирного договора.
«Все остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу», — сказала она.
Захарова указала, что между Москвой и Токио есть договоренность «не спекулировать» темой Курильских островов, однако Япония уже не в первый раз нарушает эту договоренность, в частности, вбросами в СМИ.
«Не знаю, кто за ними стоит. Но это точно не российская сторона», — добавила дипломат.