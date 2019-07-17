Захарова ответила на «передачу» Японии Курил

«Эта информация не соответствует действительности. Это какая-то самодеятельность», — сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что переговоры с Японией ведутся исключительно по выработке мирного договора.

«Все остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу», — сказала она.

Захарова указала, что между Москвой и Токио есть договоренность «не спекулировать» темой Курильских островов, однако Япония уже не в первый раз нарушает эту договоренность, в частности, вбросами в СМИ.