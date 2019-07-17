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Украинский закон о языке противоречит минским соглашениям, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Линия на тотальную украинизацию идет вразрез с минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
"Закон был принят в нарушение правозащитных и конституционных норм, без учета мнения украинских граждан и международной правой экспертизы. Кроме того, линия на тотальную украинизацию идет вразрез с утвержденным резолюцией Совета безопасности ООН 2202 от 2014 года комплексом мер по выполнению минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение", — отметила Захарова.
По ее словам, закон "фактически легализует насильственную украинизацию мультиэтнического украинского общества, подавляющая часть которого предпочитает русский язык для ежедневного применения".
"Использование языков меньшинств ограничивается бытовым общением и использованием в религиозных обрядах. Вводится система абсолютно диких для XXI века мер ответственности в виде крупных административных штрафов за нарушение закона", — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины. "Нет сомнений, что вступление в силу закона о госязыке просто отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе", — заключила она.
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Политика , В мире , Украина
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