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В Крыму ответили на желание Украины выкупить полуостров 

Рамблер 20 минут назад
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе раскритиковал озвученную в петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому идею выкупить Крым у России.
Иоффе назвал петицию «чудовищным предложением» и «показателем промывки мозгов населению» Украины.
«Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями», — сказал он РИА «Новости».
Глава общественной палаты республики также обратил внимание, что покупательская способность Украины находится на нуле, а петиция свидетельствует о том, что часть украинского общества не понимает всей серьезности экономического положения в стране.
«Понятное дело, что никто это предложение всерьез не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу"», — сказал он.
Накануне на сайте президента Украины появилась петиция с предложением купить Крым и Донбасс в рассрочку у России, чтобы вернуть его Украине.
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Политика , Украина
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