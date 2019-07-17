В Крыму ответили на желание Украины выкупить полуостров

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе раскритиковал озвученную в петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому идею выкупить Крым у России.

Иоффе назвал петицию «чудовищным предложением» и «показателем промывки мозгов населению» Украины.

«Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями», — сказал он РИА «Новости».

Глава общественной палаты республики также обратил внимание, что покупательская способность Украины находится на нуле, а петиция свидетельствует о том, что часть украинского общества не понимает всей серьезности экономического положения в стране.

«Понятное дело, что никто это предложение всерьез не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу"», — сказал он.

Накануне на сайте президента Украины появилась петиция с предложением купить Крым и Донбасс в рассрочку у России, чтобы вернуть его Украине.