Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной в России

Минюст РФ включил в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение "Всемирный конгресс украинцев", сообщил РИА Новости директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.

"Минюстом России 17 июля в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен Ukrainian World Congress", — сказал он.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного конгресса украинцев". Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Позднее МИД Украины выразил протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры.