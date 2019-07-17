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Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной в России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минюст РФ включил в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение "Всемирный конгресс украинцев", сообщил РИА Новости директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.
"Минюстом России 17 июля в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен Ukrainian World Congress", — сказал он.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного конгресса украинцев". Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Позднее МИД Украины выразил протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры.
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