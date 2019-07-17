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В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся», — сказал он.
При этом представитель Кремля отметил, что данный вопрос фигурировал в телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и стоит на повестке дня.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским военным, задержанным в Керченском проливе за незаконное госграницы.
В офисе Зеленского заявили, что их освобождение было ключевым вопросом переговоров глав государств.
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