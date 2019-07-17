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Жириновский поддержал предложение расширить полномочия парламента 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за расширение полномочий парламента, а также предложил ввести в Конституции ограничение на число сроков пребывания на высших должностях.
Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
"Мы это поддержим — расширение полномочий парламента. В перспективе нужно найти баланс, чтобы был мощный правитель России и мощный, сильный парламент, хотя бы в плане согласия парламента на назначение министров. Чтобы министры знали, что они связаны с депутатами, и чтобы глава государства знал, что депутаты недовольны какой-либо кандидатурой, и он ее своевременно поменяет. Это важно сделать", — заявил Жириновский журналистам, комментируя публикацию.
"Я бы радикальное принял решение — новую конституцию принять. Русская душа любит революцию… от нынешней Ельциным пахнет… Давайте напишем новую русскую конституцию и уберем из нее все, что нам в этой не нравится. Самое главное — один срок для любого руководителя — от директора бани до главы государства. Срок — 5 лет, не четыре, не шесть — пять, и для всех, для всех министров, губернаторов", — добавил он.
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Политика , Владимир Жириновский , Вячеслав Володин , Госдума , ЛДПР , Парламентская газета
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