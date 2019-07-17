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Посол США прокомментировал ситуацию с визами для учителей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил, что Россия не выдала визы для новых учителей англо-американской школы, и выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен до начала учебного года.
Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве, по данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. В МИД РФ РИА Новости заявили, что информация газеты — "откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты". В российском дипломатическом ведомстве указали, что учителя направляются в РФ "в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, как у посла Хантсмана, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием", назвав нонсенсом предоставление им дипломатических привилегий.
"Российское правительство приняло прискорбное решение не выдавать визы для учителей, которые должны были прибыть в Россию в следующем месяце перед началом учебного года в англо-американскую школу в Москве. Это решение негативно отразится на более чем 1100 студентах и их семьях, которые представляют более шестидесяти стран, включая Россию", — сказал Хантсман РИА Новости.
По его словам, руководство школы находится в контакте с родителями и учителями относительно последствий этого решения.
"С учетом сокращенного учительского состава руководство школы может быть вынуждено перераспределить обязанности и рассмотреть возможный отказ от принятия новых и возвращающихся учеников. В школе ожидают, что тридцать новых учителей приедут в следующем месяце перед началом учебного года. Посольство США вместе с Англо-американской школой надеются, что вопрос будет решен до начала учебного года, чтобы все дети смогли продолжить обучение. Учеников нельзя использовать как пешек в дипломатических спорах", — заключил Хантсман.
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Комментарии3
Политика , Джон Хантсман , МИД , Правительство РФ , РИА Новости , New York Times , Москва , США
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