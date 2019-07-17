Россия напомнила об украинских байках по делу «Боинга»

США и Александр Шульгин. Украина так и не предоставили необходимых данных Совместной следственной группе (JIT, ССГ), которая занимается гибелью малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Гааге

По его словам, голландская сторона с 2015 года требовала от Москвы , Вашингтона и Киева данные первичного радиолокационного наблюдения за районом, откуда, предположительно, запустили сбившую самолет ракету. При этом информацию предоставила только Россия

«Украина придумала какую-то невообразимую байку о (…) регламентных работах. И следователи ССГ ничтоже сумняшеся эту выдумку приняли за истину в последней инстанции», — сказал Шульгин.

Дипломат отметил, что российские данные были переданы в октябре 2016 года, следователям помогли их расшифровать и убедиться, что запуска ракеты из предполагаемого района не было. Однако после этого Москва в ответ услышала лишь «звонкие словесные выкрутасы», чтобы не учитывать эти данные: в частности, в JIT заявили, что ракета просто слишком быстро летела, и что ее «отсутствие на снимках не означает, что ее там не было», добавил он.

Посол в этой связи указал, что равноправного взаимодействия между Нидерландами и Россией по делу о крушении в настоящее время нет и не предвидится. Он также назвал следственную группу закрытым клубом, который не спешит делиться информацией.

Шульгин также отметил, что голландцы не направляли запрос России на выдачу подозреваемых по делу о крушении.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области ровно пять лет назад — 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.