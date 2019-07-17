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МИД РФ назвал откровенной ложью информацию о невыдаче российских виз американским учителям 

ТАСС + ещё 2 48 минут назад
Сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США — это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами. Об этом заявили в среду ТАСС в МИД РФ.
"Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления".
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Политика , Видео , США , МИД , ИТАР-ТАСС
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