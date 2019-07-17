Путин поведет Лукашенко в монастырь 

Президент Белоруссии прибывает в Россию с двухдневным визитом, проведет переговоры с российским лидером, вместе с ним примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Петербурге и вместе посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Лукашенко пошутил, что они с Путиным поедут «на Валаам молиться». Чего ждать от визита президента Белоруссии?
Комментарий Георгия Бовта:
Отношения Москвы и Минска в последние месяцы словно зависли. Известен набор взаимных ожиданий и претензий, он не меняется. Но неизвестно о каком-либо сближении позиций по длинному списку вопросов. Идет активная кулуарная работа с целью выработки «дорожной карты» интеграции в рамках Союзного государства. Ведь за прошедшие десятилетия две страны ни на шаг не продвинулись к выполнению тех положений, которые записаны в Союзном договоре от 2 апреля 1997 года. А там предполагается унификация законодательства, единые органы власти, единая валюта и общий рынок.
В интеграции Москва, судя по всему, готова идти намного дальше, чем Минск, откуда периодически доносятся заявления в духе, что, мол, Белоруссия не собирается входить в состав России и предпочла бы жить в своем отдельном доме. Впрочем, ранее в этом году Путин уже успокоил соседей: речь о создании единого государства к 2024 году не идет, чем несколько снизил накал слухов о том, что проект объединения с Белоруссией может стать формой транзита власти после истечения его последнего президентского срока.
Российско-белорусская рабочая группа еще весной предложила некий предварительный вариант «дорожной карты», но он не обнародован, поскольку, по всей очевидности, вызывает возражения Минска. Вряд ли и теперь, даже помолившись на Валааме, два президента выйдут к публике с готовыми документами или решениями.
До недавних пор Белоруссия получала от России энергоносители по ценам существенно ниже мировых, считая это как бы нормой. К этому добавлялись кредиты на льготных условиях. Однако взамен Москва получила от Минска все более откровенное в последнее время заигрывание с Западом и еще более вызывающее — с Украиной, в Россию пошел поток контрабанды в обход принятых ею контрсанкций против западных стран. Минск, в свою очередь, обвиняет Москву в том, что она не спешит отменять свои таможенные пошлины и чинит препятствия для поставок белорусских продуктов на российский рынок.
Уже не первый месяц Минск пытается пробить оборону российского правительства в части компенсации потерь Белоруссии от российского так называемого налогового маневра, согласно которому экспортные пошлины на российскую нефть постепенно будут снижены до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых, соответственно, увеличится. В результате российские НПЗ будут покупать нефть примерно за 83-84% от мировой цены. А вот Белоруссии придется закупать нефть по мировым ценам.
Ранее Россия так и вообще поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых, и в совокупности с дешевыми кредитами общий объем льгот и дотаций режиму Лукашенко достигал примерно 5 млрд долларов в год. Затем он снизился до тоже вполне приличных 4 млрд, что тут же привело к трудностям в белорусской, весьма далекой от рыночной, экономике.
Лукашенко, в свою очередь, оценил потери страны от налогового маневра в 3,4 млрд долларов. Но на все просьбы президента Белоруссии как-то компенсировать их Минску Москва в последнее время отвечала твердо: мы хотим видеть реальные результаты интеграции и выполнения Союзного договора, иначе за что платить?
Пожалуй, единственный новый козырь, который появился в последние недели у Лукашенко и который он, скорее всего, предъявит Путину, это вопрос компенсации Белоруссии ущерба, понесенного в результате скандала с поставками российской нефти, загрязненной хлорорганикой, по нефтепроводу «Дружба». Эта история тянется еще с апреля. Минск для начала собирается повысить тариф за прокачку нефти через Белоруссию — сразу на 21%, хотя официального предложения Москве пока не поступало. Поскольку козырь последний, то его и надо держать до последнего.
В том, что встреча Путина и Лукашенко пройдет на Валааме, возможно, все же сокрыт некий тайный смысл. Российский президент ранее часто посещал Валаам перед принятием каких-то судьбоносных решений. Возможно, теперь вкусить этой судьбоносности предстоит Лукашенко. Не факт, что ему понравится этот «монастырский вариант».