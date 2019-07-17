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В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле ознакомились со статьёй спикера Госдумы Вячеслава Володина о Конституции России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья… Это точка зрения спикера нижней палаты парламента… конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется», — сказал Песков.
Он отметил, что говорить об актуальности вопроса сложно, поскольку «это же новая инициатива».
Ранее в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения конституции незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
Он отметил, что Госдума должна принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.
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Политика , Дмитрий Песков , Вячеслав Володин , Госдума , Парламентская газета
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