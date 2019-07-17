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Лавров заявил о «науськивании» США русофобов на провокации в ПАСЕ 

RT на русском + ещё 2 56 минут назад
Фото: Reuters
Провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, это омрачает атмосферу в Ассамблее и не способствует налаживанию конструктивной работы.
«Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры», — подчеркнул Лавров.
Он указал, что об этом свидетельствует решение восстановить полномочия российской делегации.
Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали об ожиданиях от возвращения России. В частности, речь идёт о вопросе украинских моряков, а также выплате взносов.
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Комментарии19
Политика , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , Аргументы и Факты , США
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