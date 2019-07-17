Лавров заявил о «науськивании» США русофобов на провокации в ПАСЕ

Сергей Лавров. Провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США , заявил министр иностранных дел России

«Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, это омрачает атмосферу в Ассамблее и не способствует налаживанию конструктивной работы.

«Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры», — подчеркнул Лавров.

Он указал, что об этом свидетельствует решение восстановить полномочия российской делегации.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали об ожиданиях от возвращения России. В частности, речь идёт о вопросе украинских моряков, а также выплате взносов.