Любовь Соболь официально сняли с выборов в Мосгордуму

Недействительными признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%, передает «Интерфакс». В частности, среди нарушений: подписи умерших людей, зафиксированы несоответствия паспортных данных, расписывались жители других округов, некоторые избиратели расписались дважды.

Во время заседания Соболь и ее сторонники периодически перебивала выступление главы окружной комиссии Ирины Вялых, которая сообщила, что из 4940 подписей, предоставленных Соболь в свою поддержку, 712 признаны недействительными, одна — недостоверной. Сама Соболь заявила, что ее требование о проведении открытой проверки подписных листов были проигнорированы.