Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Такое решение принято на заседании окружной избирательной комиссии округа 43 из-за превышения допустимого количества забракованных подписных листов.
Недействительными признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%, передает «Интерфакс». В частности, среди нарушений: подписи умерших людей, зафиксированы несоответствия паспортных данных, расписывались жители других округов, некоторые избиратели расписались дважды.
Во время заседания Соболь и ее сторонники периодически перебивала выступление главы окружной комиссии Ирины Вялых, которая сообщила, что из 4940 подписей, предоставленных Соболь в свою поддержку, 712 признаны недействительными, одна — недостоверной. Сама Соболь заявила, что ее требование о проведении открытой проверки подписных листов были проигнорированы.
В ходе заседания также отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой. Накануне, в регистрации из-за брака в подписях отказали Илье Яшину.