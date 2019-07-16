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Любовь Соболь официально сняли с выборов в Мосгордуму 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Такое решение принято на заседании окружной избирательной комиссии округа 43 из-за превышения допустимого количества забракованных подписных листов.
Недействительными признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%, передает «Интерфакс». В частности, среди нарушений: подписи умерших людей, зафиксированы несоответствия паспортных данных, расписывались жители других округов, некоторые избиратели расписались дважды.
Во время заседания Соболь и ее сторонники периодически перебивала выступление главы окружной комиссии Ирины Вялых, которая сообщила, что из 4940 подписей, предоставленных Соболь в свою поддержку, 712 признаны недействительными, одна — недостоверной. Сама Соболь заявила, что ее требование о проведении открытой проверки подписных листов были проигнорированы.
В ходе заседания также отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой. Накануне, в регистрации из-за брака в подписях отказали Илье Яшину.
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Комментарии2
Политика , Константин Янкаускас , Иван Жданов , Илья Яшин , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгордума , Интерфакс
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