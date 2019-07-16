Силуанов назвал причину развала СССР

Советский союз развалился не из-за санкций, а из-за безответственной финансовой политики времен перестройки. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью «Московскому комсомольцу».

Первый вице-премьер отметил, что СССР распался в период перестройки, когда основные экономические санкции начали отменяться.

«Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», — сказал Силуанов.

По словам министра, Россия не первое и не последнее государство, которому приходится жить в условиях санкционного давления, и несмотря на то, что ограничения мешают экономическому развитию и замедляют темпы роста, «хорошо работать можно и нужно и в этих условиях».