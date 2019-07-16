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Пушков сравнил Турчинова с зомби 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил бывшего главу украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова с зомби.
Пушков отметил, что Турчинов уже не занимает пост главы СНБО, однако по-прежнему угрожает что-нибудь взорвать и уничтожить.
«Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультра-правыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя К. Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — написал Пушков в твиттере.
Накануне Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» помогут комплексно решить проблему с защитой от России на море, а именно уничтожить все российские корабли и взорвать Керченский мост.
Политика , Александр Турчинов , Алексей Пушков , Совет Федерации
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