Пушков сравнил Турчинова с зомби

Пушков отметил, что Турчинов уже не занимает пост главы СНБО, однако по-прежнему угрожает что-нибудь взорвать и уничтожить.

«Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультра-правыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя К. Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — написал Пушков в твиттере.

Накануне Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» помогут комплексно решить проблему с защитой от России на море, а именно уничтожить все российские корабли и взорвать Керченский мост.