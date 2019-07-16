Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин рассказал о понятной только Украине российской логике 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Западные страны обращаются к Украине для того, чтобы те объяснили логику некоторых шагов российских властей. Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Я считаю, что у нас есть видение того, как ведет себя Россия, чего она хочет, как построена система принятия решений в России. Все наши партнеры, не знаю, к счастью или к сожалению, обращаются к нам, чтоб мы объяснили логику тех или иных шагов России, и в каком-то смысле мы считаемся экспертами», — сказал он.
В качестве примера дипломат привел Будапешский меморандум, условия которого, как считает Киев, Москва грубо нарушила. По словам Климкина, российское руководство нелогично в ответ обвинило Украину в пренебрежении договоренностями.
«И я считаю, что никто из участников Будапештского меморандума не сделал ничего, что должен был сделать в контексте защиты нашей национальной безопасности. То же самое я говорю и нашим американским, и британским друзьям», — отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что сейчас Киев вынужден очень детально отслеживать поведение Москвы и понимать ментальность принимаемых ею решений. При этом, по его мнению, у Украины нет целостной политики в отношении России.
В мае 2015 году Климкин, выступая на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в нарушении Будапешского меморандума. Он заявил, что Москва превратила морской курорт Крым в современную военную базу, готовую к развертыванию ядерного оружия.
Будапешский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании. Он гарантирует соблюдение положений нескольких документов в отношении Киева, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Устава ООН.
Последние новости
На Москву обрушатся затяжные ливни Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли загадочный груз
Комментарии3
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Павел Климкин , МИД , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-40017
Киркоров раскрыл подробности ДТП с концертной фурой
Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»220
Гематомы по всему телу: известный музыкант найден мертвым3
Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться138
Видео
00:55
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Погода Общество
00:29
Силуанов назвал причину развала СССР
Политика
00:59
Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой
Происшествия
00:59
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-400
Армия Статьи
00:36
Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться
Общество
02:29
«Зеленский, как слышно?» Чего требуют жители Донбасса
В мире Статьи
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
02:01
Смерти нет: в России случился крупный сбой
Общество
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:17
Составлен антирейтинг телеведущих
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение