Климкин рассказал о понятной только Украине российской логике

Западные страны обращаются к Украине для того, чтобы те объяснили логику некоторых шагов российских властей. Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Я считаю, что у нас есть видение того, как ведет себя Россия, чего она хочет, как построена система принятия решений в России. Все наши партнеры, не знаю, к счастью или к сожалению, обращаются к нам, чтоб мы объяснили логику тех или иных шагов России, и в каком-то смысле мы считаемся экспертами», — сказал он.

В качестве примера дипломат привел Будапешский меморандум, условия которого, как считает Киев, Москва грубо нарушила. По словам Климкина, российское руководство нелогично в ответ обвинило Украину в пренебрежении договоренностями.

«И я считаю, что никто из участников Будапештского меморандума не сделал ничего, что должен был сделать в контексте защиты нашей национальной безопасности. То же самое я говорю и нашим американским, и британским друзьям», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Киев вынужден очень детально отслеживать поведение Москвы и понимать ментальность принимаемых ею решений. При этом, по его мнению, у Украины нет целостной политики в отношении России.

В мае 2015 году Климкин, выступая на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в нарушении Будапешского меморандума. Он заявил, что Москва превратила морской курорт Крым в современную военную базу, готовую к развертыванию ядерного оружия.

Будапешский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании. Он гарантирует соблюдение положений нескольких документов в отношении Киева, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Устава ООН.