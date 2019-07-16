Украинский депутат удивлен московским гостеприимством

Российские власти гостеприимно встретили украинских депутатов, посетивших Москву с визитом. Об этом в эфире телеканала «112 Украина » заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Нас очень гостеприимно принимали, они сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог. Потом, когда снялись, я попросил господина [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева: «Давайте уберем камеры и поговорим уже по-человечески», — заявил украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, он ездил в Москву вместе с однопартийцами Виктором Медведчуком Юрием Бойко . Целью поездки было поддержание контактов, поскольку «все хотят договариваться».

«Если мы разорвем отношения — вообще ничего не будет. Вне диалога — пропасть», — добавил член Верховной рады.

Главным итогом встречи стали слова премьера Медведева о транзите газа: он заявил, что после выборов в Верховную раду можно будет обсудить несколько вариантов — сохранить действующие контракты на некоторое время или создать консорциум.

Кроме того, в ходе встречи несколько раз было упомянуто, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от пути мира и переговоров с Россией.

«К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент», — сказал российский премьер-министр уже во вступительном слове.

В начале июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, отдав свои голоса Владимиру Зеленскому на выборах президента. По словам парламентария, Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

В середине апреля в штабе Зеленского отметили, что диалог с Москвой является неизбежностью. Однако однозначных действий новые украинские власти не предпринимают, а Россию по-прежнему называют агрессором. Однако при этом неделю назад Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину , предложив встретиться в Минске при участии лидеров западных держав.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение лидера Украины встретиться.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе, от расширения «нормандского формата». Путин добавил, что переговоры должны быть подготовлены на высоком уровне, и это «может быть интересно», сообщает ФАН.

11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Лидеры двух стран обсудили ситуация в Донбассе, продолжение встреч в нормандском формате, а также вопрос обмена граждан.

В офисе Зеленского заявили, что главной темой стал вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что эмоциональная составляющая телефонных переговоров не так важна, передает НСН.

4 июля президент РФ заявил, что диалог Москвы и Киева состоится в том случае, если глава Украины Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания, одно из которых — диалог с гражданами Донбасса, сказал Путин. Он напомнил, что сейчас Зеленский называет их сепаратистами.

Разговор двух лидеров вживую состоится в том случае, «если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», отметил президент России. Он добавил, что украинцы ждут от нового президента реальных действий и изменений к лучшему.

Путин ранее подчеркивал, что не исключает возможной встречи с Зеленским. Российский лидер отметил, что подискутировал бы с ним, как он собирается закончить конфликт в Донбассе без исполнения минских соглашений.