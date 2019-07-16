Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич

США в диалоге с Россией по стратегической стабильности в Женеве не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американские источники. При этом США намерены обсудить с Россией новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай.

"Мы не раз заявляли, что Россия готова вести переговоры с США по любым вопросам, связанным с укреплением глобальной стабильности в мире, включая, разумеется, и новые соглашения по ядерному оружию", — отметил Клинцевич.

По его словам, смущают оговорки, сделанные американской стороной, если верить сообщениям Рейтер, еще до начала переговоров.

"Эти оговорки не прибавляют оптимизма. Неизвестна еще и позиция Китая", — сказал законодатель.

Он также выразил сожаление, что Вашингтон до сих пор не прислушался к мнению мирового сообщества о необходимости сохранения ДРСМД как фактора стабильности.