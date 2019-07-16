Украинские политики побывали с визитом в Москве. Приняли их очень гостеприимно, несмотря на заявленные претензии на Крым. Главное, подчеркнули гости с Украины, «продолжить контакты».
Российскую столицу посетил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Своими впечатлениями он поделился в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Рабиновича, с российскими властями у украинской делегации получился настоящий диалог. В какой-то момент киевский политик предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву убрать камеры и поговорить «по-человечески».
«Мы долго потом говорили, вместе вышли в другую комнату и пили чай. Думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — подчеркнул украинский парламентарий.
В ходе встречи делегация упомянула о претензиях Украины на Крым. Рабинович пояснил, что ни один украинский политик не изменит имеющейся позиции. России придется «с этим жить и думать, что делать».
Однако основной целью визита украинских политиков стало продолжение контактов. По словам Рабиновича, если отношения между двумя странами в итоге прекратятся, то «ничего не будет».
Во встрече с Медведевым приняли участие председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, а также ее сопредседатели Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Кроме того, в состав делегации вошел член политсовета партии Тарас Козак.