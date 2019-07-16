Украинский депутат Рабинович оценил российское гостеприимство

Украинские политики побывали с визитом в Москве . Приняли их очень гостеприимно, несмотря на заявленные претензии на Крым . Главное, подчеркнули гости с Украины , «продолжить контакты».

По словам Рабиновича, с российскими властями у украинской делегации получился настоящий диалог. В какой-то момент киевский политик предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву убрать камеры и поговорить «по-человечески».

«Мы долго потом говорили, вместе вышли в другую комнату и пили чай. Думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — подчеркнул украинский парламентарий.

В ходе встречи делегация упомянула о претензиях Украины на Крым. Рабинович пояснил, что ни один украинский политик не изменит имеющейся позиции. России придется «с этим жить и думать, что делать».

Однако основной целью визита украинских политиков стало продолжение контактов. По словам Рабиновича, если отношения между двумя странами в итоге прекратятся, то «ничего не будет».