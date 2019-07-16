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Минздрав предложил йодировать все солёные продукты 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Законопроект Минздрава РФ предполагает использование исключительно йодированной соли при изготовлении продуктов питания.
Производителей хлебобулочных изделий хотят обязать обогащать продукцию йодом с 1 июня 2020 года, всех остальных — с 1 июня 2022 года. Только соль с содержанием йодата калия (первый, высший сорта и «Экстра») должна будет продаваться в России с 1 июня 2021 года, пишут «Известия».
Исключения составят те продукты, в рецептуре которых не предусматривается использование этого ингредиента.
Отмечается, что Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект, а в ФИЦ питания и биотехнологии заявили о бесполезности использования йодированной соли в производстве продуктов, нуждающихся в термической обработке.
Как писал News.ru ранее, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что недостаток йода является проблемой всех без исключения регионов России.
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Комментарии5
Политика , Общество , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , РАН , газета "Известия"
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