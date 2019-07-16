Названы губернаторы из группы риска

Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году. Сразу десять действующих руководителей из 16 находятся в «красной» зоне, а значит, не исключается, что их ротация начнётся уже осенью 2019 года.

К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в своём докладе «Госсовет 2.0».