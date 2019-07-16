«Абсурд и фарс»: Захарова о деле Вышинского

По ее словам, нельзя держать человека за решеткой, не имея никаких весомых доказательств его вины.

"Это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие", — возмутилась Захарова.

Она отметила, что украинцы понимают, что журналист не виновен, однако игра националистов и политиканов ради карьеры все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали сроки освобождения Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.