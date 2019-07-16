Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "безумием" арест главреда "РИА Новости" Украина Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом она сказала сайту kp.ru.
По ее словам, нельзя держать человека за решеткой, не имея никаких весомых доказательств его вины.
"Это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие", — возмутилась Захарова.
Она отметила, что украинцы понимают, что журналист не виновен, однако игра националистов и политиканов ради карьеры все еще продолжается.
Ранее сообщалось, что на Украине назвали сроки освобождения Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.