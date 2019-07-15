Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам 

Рамблер 11 минут назад
Москва до сих пор не получила никакой реакции, кроме негативной, на предложение обсудить по дипломатическим каналам освобождение украинских моряков из-под стражи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Названа дата освобождения Россией украинских моряков
По словам Захаровой, в ноте говорилось о том, что «есть российское законодательство, в соответствии с которым моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи — это очень важный момент».
«А корабли могут быть переданы, но под письменные гарантии участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств», — добавила она.
Захарова подчеркнула, что официальной реакцией Киева на переданную через посольство Украины ноту был ответ главы МИД Павла Климкина, который заявил, что предложение Москвы «не интересует ни в каком виде».
После этого прозвучало заявление президента страны Владимира Зеленского, что с ним никто не консультировался относительно ответа на ноту, однако никаких дальнейших действий или заявлений не последовало, сказала Захарова.
25 июня МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Комментарии83
Политика , Видео , Украина , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель инструкторов Путина: появились новые детали26
В РФ ответили на угрозы Турчинова242
МИД ответил на призыв Могерини92
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе13
Boeing экстренно сел в Казани1
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение