МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам

Москва до сих пор не получила никакой реакции, кроме негативной, на предложение обсудить по дипломатическим каналам освобождение украинских моряков из-под стражи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, в ноте говорилось о том, что «есть российское законодательство, в соответствии с которым моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи — это очень важный момент».

«А корабли могут быть переданы, но под письменные гарантии участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что официальной реакцией Киева на переданную через посольство Украины ноту был ответ главы МИД Павла Климкина, который заявил, что предложение Москвы «не интересует ни в каком виде».

После этого прозвучало заявление президента страны Владимира Зеленского, что с ним никто не консультировался относительно ответа на ноту, однако никаких дальнейших действий или заявлений не последовало, сказала Захарова.

25 июня МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.