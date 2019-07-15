В РФ ответили на угрозы Турчинова

В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.

Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек , Киев до сих пор не представил ни одного доказательства попадания "Нептуна" в цель. Он напомнил, что украинские военные демонстрировали только пуски ракет.

"Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?" — цитирует парламентария RT.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления могут навредить хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.

Сенатор Сергей Цеков также отреагировал на высказывание Турчинова.

В комментарии RT он подчеркнул, что за подобными милитаристскими заявлениями украинских политиков стоят США. Парламентарий также выразил надежду, что новая власть на Украине будет умнее предыдущей.

"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — резюмировал он.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.