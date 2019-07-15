В РФ ответили на угрозы Турчинова

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В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост 

РИА Новости 1 час назад
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста
По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев до сих пор не представил ни одного доказательства попадания "Нептуна" в цель. Он напомнил, что украинские военные демонстрировали только пуски ракет.
"Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?" — цитирует парламентария RT.
Депутат подчеркнул, что подобные заявления могут навредить хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.
Сенатор Сергей Цеков также отреагировал на высказывание Турчинова.
В комментарии RT он подчеркнул, что за подобными милитаристскими заявлениями украинских политиков стоят США. Парламентарий также выразил надежду, что новая власть на Украине будет умнее предыдущей.
"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — резюмировал он.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
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Комментарии94
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Александр Турчинов , Сергей Цеков , Госдума
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