Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встречи с Макроном по СВПД пока не планируется, заявил Песков 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном по СВПД пока не планируется, договоренностей по разговору нет, но он может быть согласован в короткие сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Встреч в ближайшее время не планируется. Что касается разговоров (по телефону — ред.), то они могут согласовываться весьма в сжатые сроки, в часы, можно сказать. Пока каких-то конкретных договоренностей нет", — ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на желание Макрона провести переговоры с лидерами России, США и Ирана по СВПД.
Ранее Макрон заявил, что намерен провести на этой неделе переговоры с президентами Ирана, России и США Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.
Последние новости
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе "Сто рублей за доллар": в США одобрили санкции против госдолга России Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Политика , Хасан Роухани , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидатор аварии в Чернобыле покончил с собой после сериала37
Москвичи массово травятся едой из автоматов13
Известный актер заснул на съемках и умер
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях110
Из-за ареста Голунова полетели головы72
Видео
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
00:41
Турция отреагировала на санкции ЕС
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение