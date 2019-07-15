МИД ответил на призыв Могерини по ДРСМД

Призывы Евросоюза к спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обращены не по адресу, говорится в комментарии МИД России в связи с заявлением представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на тему договора.

«Интерес Евросоюза к сохранению ДРСМД и мнение о важной роли данного соглашения для международной стабильности, которое Россия полностью разделяет, можно было бы только приветствовать. Однако с учётом того, что в ЕС сочли необходимым заявить об этом менее чем за три недели до истечения инициированной США процедуры по выходу из Договора, поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьёзности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников», — говорится в комментарии.

В МИД выразили сожаление в связи с «однобокостью» подхода Евросоюза к причинам кризиса вокруг ДРСМД. В ведомстве отметили, что Могерини даже не упомянула многолетнюю озабоченность РФ по поводу выполнения условий договора американской стороной.

«Договор разрушают именно США, а призывы к его сохранению и проявлению готовности к конструктивной работе почему-то обращены к России», — заявили в МИД России.

Российские дипломаты выразили уверенность, что заявление Евросоюза сделано «для галочки» и преследует «сугубо пропагандистские цели».

В МИД напомнили, что США отказались от предложенных Россией реалистичных мер по сохранению ДРСМД, и отметили, что предложения остаются в силе.