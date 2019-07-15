МИД ответил на призыв Могерини

Москва сожалеет, что Брюссель однобоко подходит к оценке причин кризиса вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и действует под влиянием США, при этом призывы Евросоюза по сохранению ДРСМД обращены не по адресу, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Обратили внимание на заявление Федерики Могерини от лица всех государств-членов ЕС, посвященное тематике Договора о РСМД. Интерес Евросоюза к сохранению ДРСМД… можно было бы только приветствовать. Однако с учетом того, что в ЕС сочли необходимым заявить об этом менее чем за три недели до истечения инициированной США процедуры по выходу из Договора, поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников", — говорится в комментарии дипведомства.
Вызывает сожаление однобокость, с которой в ЕС подходят к причинам кризиса вокруг ДРСМД, добавили в МИД РФ.
"Понятно, что заявление сделано "для галочки" и преследует сугубо пропагандистские цели. На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий в контексте ДРСМД на основе взаимной транспарентности. В связи с этим хотели бы напомнить, что выдвинутые нами предложения остаются в силе. Решение о том, быть или не быть Договору о РСМД, — за США. Так что призывы ЕС к его спасению обращены явно не по адресу", — констатировали в российском МИД.