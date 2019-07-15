МИД ответил на призыв Могерини

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

Москва сожалеет, что Брюссель однобоко подходит к оценке причин кризиса вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и действует под влиянием США , при этом призывы Евросоюза по сохранению ДРСМД обращены не по адресу, заявили в понедельник в МИД РФ

"Обратили внимание на заявление Федерики Могерини от лица всех государств-членов ЕС, посвященное тематике Договора о РСМД. Интерес Евросоюза к сохранению ДРСМД… можно было бы только приветствовать. Однако с учетом того, что в ЕС сочли необходимым заявить об этом менее чем за три недели до истечения инициированной США процедуры по выходу из Договора, поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников", — говорится в комментарии дипведомства.

Вызывает сожаление однобокость, с которой в ЕС подходят к причинам кризиса вокруг ДРСМД, добавили в МИД РФ.