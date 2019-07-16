Пушков ответил Вакарчуку 

Солист украинской группы «Океан Эльзы» призвал сажать в тюрьму за «несанкционированные переговоры» с Россией. С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июля 2019 г.