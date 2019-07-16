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Пушков ответил Вакарчуку 

News.ru + ещё 24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение украинского музыканта Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией. Сенатор выразил уверенность, что после данного заявления солиста группы «Океан Эльзы» и лидера партии «Голос» ему необходимо запретить въезд на территорию РФ.
С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы, — написал Пушков в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что Вакарчук прокомментировал визит ряда украинских политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет. Музыкант предложил доработать статью УК о госизмене, заявив, что предлагает подобный по духу и содержанию закон.
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Комментарии2
Политика , Конфликты , Украина , Законопроекты , Алексей Пушков , Святослав Вакарчук , Совет Федерации
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