СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе

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СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Следственный комитет России запустил проект "Украина. Хроника огненных лет" (Хроника вооруженного конфликта) и на своем YouTube-канале намерен поименно назвать всех установленных лиц, виновных в военных преступлениях и обстрелах мирного населения в Донбассе с начала вооруженного конфликта. Об этом говорится в преамбуле к проекту.
"Пять лет на Донбассе идут военные действия. Пять лет гражданские объекты и мирные жители подвергаются обстрелам из тяжелого вооружения неизбирательного действия. Пять лет гибнут люди, которые не брали в руки оружия, не вступали в ряды армии или ополчения", — отмечается в презентации проекта.
В СК подчеркнули, что по всем — писанным и неписанным законам — это преступление и нарушение общепризнанных норм международного права.
"Следственный комитет России фиксирует все случаи покушения на жизнь мирных граждан Донбасса, прицельного обстрела жилых домов, школ, больниц, магазинов. Следователи устанавливают всех причастных к этим преступлениям лиц: и тех, кто давал команды стрельбы на поражение у артиллерийских установок, и тех, кто отдавал приказы в Киеве, в кабинетах Министерства обороны Украины, штабе Нацгвардии", — подчеркнули в СК, добавив, что "когда конфликт в Донбассе стихнет, обязательно должен состояться судебный процесс над теми, кто развязал эту войну со своим народом". "Виновные должны быть названы. Они должны предстать перед судом", — отметили в ведомстве.
На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
В первом двухминутном ролике назван командующий сухопутными войсками Украины с 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года Анатолий Пушняков.
"В нарушение минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня с 15 февраля 2015 года, войска под его командованием продолжали обстрел населенных пунктов, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданских объектов", — отметили в СК.
Преступление заключается в прицельных артобстрелах из тяжелого вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Докучаевске, Еленовке и иных населенных пунктах. По данным СК, он причастен к преступлению, предусмотренному ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны),
вместе с ним привлекаются к ответственности "отдельные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, осуществляющие командование так называемой антитеррористической операцией, проводимой на юго-востоке Украины (с 30 апреля 2018 года "Операцией Объединенных сил") и подконтрольные им командиры украинских националистических батальонов "Айдар", "Азов" и "Днепр".
"Сбор доказательственной базы продолжается", — отметили в СК.
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Политика , Видео , СКР
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