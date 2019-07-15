СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе

Следственный комитет России запустил проект «Украина. Хроника огненных лет», в котором будет называть имена людей, ответственных за гибель мирного населения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Пять лет на Донбассе идут военные действия. Пять лет гражданские объекты и мирные жители подвергаются обстрелам из тяжелого вооружения неизбирательного действия. Пять лет гибнут люди, которые не брали в руки оружия, не вступали в ряды армии или ополчения», — говорится в презентации проекта, опубликованной на Youtube-канале СК РФ.

В СК отметили, что фиксируют все случаи обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры в Донбассе и устанавливают всех лиц, причастных к этим преступлениям.

«Когда конфликт в Донбассе стихнет, обязательно должен состояться судебный процесс над теми, кто развязал эту войну со своим народом. Виновные должны быть названы. Они должны предстать перед судом», — заявили в ведомстве.

Первым подозреваемым в военных преступлениях стал командующий сухопутными войсками Украины с 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года Анатолий Пушняков. В СК заявили, что войска под его командованием нарушили минские соглашения о прекращении огня и обстреливали населенные пункты, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданских объектов.

По данным СК, Пушняков причастен к преступлению, предусмотренному ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), вместе с ним привлекаются к ответственности «отдельные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, осуществляющие командование так называемой антитеррористической операцией, проводимой на юго-востоке Украины (с 30 апреля 2018 года "Операцией Объединенных сил") и подконтрольные им командиры украинских националистических батальонов "Айдар", "Азов" и "Днепр"».