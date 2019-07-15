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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
"17-18 июля состоится рабочий визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Кроме того, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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