В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

"17-18 июля состоится рабочий визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Кроме того, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.