Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

«Что касается Кирилла Вышинского, мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры, а в данном случае, наверное, политического выживания, всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд», — приводит слова Захаровой сайт kp.ru.

По словам представителя МИД, тот факт, что Вышинского «держат без каких-либо конкретно к нему претензий» и «не предъявляют ничего, кроме того, что называют госизменой» является «абсолютным безумием».

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить Вышинского по итогам слушания, которое пройдёт в суде Киева 19 июля.

15 июля Подольский суд Киева перенёс заседание по делу Вышинского.