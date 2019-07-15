Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

России Председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы . Отмечается, что подобная встреча может состояться после 22 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернётся к работе в Комиссии», — указывается в сообщении.

Ранее в Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, занимающимся приёмом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.