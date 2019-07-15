Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Отмечается, что подобная встреча может состояться после 22 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернётся к работе в Комиссии», — указывается в сообщении.
Ранее в Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, занимающимся приёмом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.