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Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Отмечается, что подобная встреча может состояться после 22 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернётся к работе в Комиссии», — указывается в сообщении.
Ранее в Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, занимающимся приёмом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.
RT на русском: последние новости
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Политика , Элла Памфилова , Мосгордума , Центризбирком России
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