ЦИК обвинил московских кандидатов в депутаты в слабости

Такое заявление Булаев сделал на встрече с кандидатами в ЦИК. Встреча завершилась безрезультатно, отмечает агентство.

По мнению зампреда ЦИК, кандидаты призывают людей выходить на митинги, если знают, что их документы «в правовом поле не получат правильную оценку».

«Это попытка решить свои проблемы через улицу, через привлечение толпы. На мой взгляд, это говорит о слабости аргументов, которые есть у кандидата», — сказал Булаев.

Он отметил, что в ЦИК ситуацию пока не считают кризисной.

«Есть оценка некоторых кандидатов решений комиссии, и они расценивают их как неправильные. Но есть процедура рассмотрения претензий, и этой процедурой пока никто не воспользовался», — подчеркнул он.

Как уточняет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, чтобы реальных москвичей признали несуществующими, а их подписи за кандидатов — недействительными.

В Москве 14 и 15 июля прошли акции кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они утверждают, что им неправомерно отказывают в участии в выборах.

В течение 16 июля будут рассмотрены документы оставшихся 47 кандидатов.