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ЦИК обвинил московских кандидатов в депутаты в слабости 

Рамблер + ещё 64 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев раскритиковал кандидатов в Мосгордуму из-за «попыток решить проблемы через улицу». Об этом сообщает агентство «Москва».
Такое заявление Булаев сделал на встрече с кандидатами в ЦИК. Встреча завершилась безрезультатно, отмечает агентство.
По мнению зампреда ЦИК, кандидаты призывают людей выходить на митинги, если знают, что их документы «в правовом поле не получат правильную оценку».
«Это попытка решить свои проблемы через улицу, через привлечение толпы. На мой взгляд, это говорит о слабости аргументов, которые есть у кандидата», — сказал Булаев.
Он отметил, что в ЦИК ситуацию пока не считают кризисной.
«Есть оценка некоторых кандидатов решений комиссии, и они расценивают их как неправильные. Но есть процедура рассмотрения претензий, и этой процедурой пока никто не воспользовался», — подчеркнул он.
Как уточняет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, чтобы реальных москвичей признали несуществующими, а их подписи за кандидатов — недействительными.
Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что не удовлетворен результатами встречи. По его словам, кандидаты хотели поговорить с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
В Москве 14 и 15 июля прошли акции кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они утверждают, что им неправомерно отказывают в участии в выборах.
По данным «Интерфакса», к утру 16 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам, а 216 человек успешно зарегистрировались. Среди тех, кому отказали — футболист Дмитрий Булыкин, муниципальный депутат Илья Яшин и директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм.
В течение 16 июля будут рассмотрены документы оставшихся 47 кандидатов.
Комментарии
Политика , Дмитрий Булыкин , Сергей Митрохин , Элла Памфилова , Николай Булаев , Илья Яшин , Демьян Кудрявцев , МГУ , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Центризбирком России , Ведомости
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