Захарова дала совет Украине

По мнению Захаровой, украинская сторона должны изменить свои представления об ценностях Европы, если страна намеревается идти в европейском направлении.

Она отметила, что Украина должна проработать все пласты, в частности, правовые.

Также Захарова подчеркнула, что Украине также есть над ем поработать с Россией. Она намекнула на минские договоренности, после выполнения которых отношения двух стран могут улучшиться.