Россия раскритиковала Евросоюз за санкции против Турции

Он напомнил, что односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН . К тому же, по утверждению дипломата, подобные меры, как правило, не приносят желаемого результата, но приводят к радикализации позиций противостоящих сторон.

При этом, отметил Грушко, Россия не поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи углеводороводов.