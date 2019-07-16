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Россия раскритиковала Евросоюз за санкции против Турции 

Lenta.ru + ещё 25 19 минут назад
Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в против Турции. Об этом газете «Известия» заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Он напомнил, что односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН. К тому же, по утверждению дипломата, подобные меры, как правило, не приносят желаемого результата, но приводят к радикализации позиций противостоящих сторон.
При этом, отметил Грушко, Россия не поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи углеводороводов.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Александр Грушко , ЕС , Совбез ООН , газета "Известия" , Турция
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