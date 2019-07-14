Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты

Евросоюз призвал Россию вернуться к договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы глубоко обеспокоены развитием событий в связи с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о приостановлении Россией своих обязательств по договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьезные опасения относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения, связанные с несоблюдением Договора о РСМД», — говорится в заявлении ЕС.

Еврочиновники призвали Россию принять меры для соблюдения договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) СССР и США заключили в 1987 году. Документ запрещает баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.

Ранее Москва и Вашингтон не раз обвиняли друг друга в нарушении договора.

Американцы были недовольны испытаниями российской ракеты 9M729, считая, что это оружие нарушает договор. США поставили ультиматум, но Москва отказалась уничтожать ракеты.