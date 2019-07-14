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Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты 

Рамблер + ещё 11 11 минут назад
Евросоюз призвал Россию вернуться к договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
«Мы глубоко обеспокоены развитием событий в связи с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о приостановлении Россией своих обязательств по договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьезные опасения относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения, связанные с несоблюдением Договора о РСМД», — говорится в заявлении ЕС.
Еврочиновники призвали Россию принять меры для соблюдения договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) СССР и США заключили в 1987 году. Документ запрещает баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.
Ранее Москва и Вашингтон не раз обвиняли друг друга в нарушении договора.
Американцы были недовольны испытаниями российской ракеты 9M729, считая, что это оружие нарушает договор. США поставили ультиматум, но Москва отказалась уничтожать ракеты.
В итоге Соединенные Штаты прекратили соблюдать договор зимой 2019 года. Президент России Владимир Путин 3 июля также подписал закон о приостановке ДРМСД.
Комментарии278
Политика , Армия , Видео , Другое , Оружие , Владимир Путин , ЕС
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