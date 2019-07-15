Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: последние события в Грузии отбросили ее отношения с Россией «в нулевую точку» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
События последнего месяца в Тбилиси отбросили российско-грузинские отношения "практически в нулевую точку", сведя на нет многолетнюю последовательную работу по преодолению кризиса между двумя странами. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".
"После известных событий последнего месяца — то, что произошло в парламенте Грузии 20 июня, то, что случилось на грузинском телевидении на прошлой неделе — все это наши отношения даже в том состоянии, в котором они находились последние годы, очевидно, вновь резко отбросило назад, практически в нулевую точку", — сказал Косачев.
Он отметил, что в России искренне огорчены и разочарованы таким развитием событий.
"После многолетней, кропотливой, не всегда заметной, но тем не менее последовательной работы с обеих сторон известных политиков и дипломатов, которые выступают за продвижение вперед двусторонних отношений, мы постепенно, может быть, малыми шагами, но тем не менее преодолевали известные разногласия, находили возможность для создания условий нормального общения людей, проживающих в наших двух странах и через упрощение визовых процедур, и через создание условий для восстановления торгово-экономических отношений, для возобновления авиасообщения", — добавил глава комитета СФ.
Анализируя происходящее, российские парламентарии приходят к мнению, что события в Грузии — "это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум странам, нашим двум народам и радикальными силами внутри Грузии, и внешними силами, которые за этим, скорее всего, стоят", отметил Косачев.
"Мне представляется, что сейчас очень важно отделять одно от другого, понимать, где наносное, где неприемлемое, недопустимое для наших отношений", — сказал сенатор.

Антироссийские провокации

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.
Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию и саму МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей с антироссийскими лозунгами на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.
7 июля журналист оппозиционной грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.
ТАСС: последние новости
Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде Генсек НАТО полагает, что именно у России есть "последний шанс" на спасение ДРСМД СМИ: Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух островов
Комментарии
Политика , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Арчил Талаквадзе , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Каха Каладзе , Владимир Путин , Константин Косачев , Генассамблея ООН , Совет Федерации , Минтранс РФ , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего2
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания19
В РФ назвали условие освобождения украинских моряков166
В клинике рассказали об умершей на массаже пациентке2
В Орле врачи скорой объявили «итальянскую забастовку»37
Видео
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
10:17
Появилось видео реконструкции полета сгоревшего SSJ
Происшествия
00:22
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Криминал Происшествия
00:01
Женщина пошла в туалет и столкнулась со змеей
Происшествия В мире
01:01
Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Армия Войска
02:59
В РФ назвали условие освобождения украинских моряков
Политика Украина
00:44
Гибель людей на рухнувшем аттракционе сняли на видео
Происшествия
00:45
«Она раздражала»: как подростки задушили сверстницу
Криминал Происшествия
00:29
В Госдуме встретились парламентарии России и Грузии
Политика Кавказ
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение