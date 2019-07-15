Косачев: последние события в Грузии отбросили ее отношения с Россией «в нулевую точку»

События последнего месяца в Тбилиси отбросили российско-грузинские отношения "практически в нулевую точку", сведя на нет многолетнюю последовательную работу по преодолению кризиса между двумя странами. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"После известных событий последнего месяца — то, что произошло в парламенте Грузии 20 июня, то, что случилось на грузинском телевидении на прошлой неделе — все это наши отношения даже в том состоянии, в котором они находились последние годы, очевидно, вновь резко отбросило назад, практически в нулевую точку", — сказал Косачев.

Он отметил, что в России искренне огорчены и разочарованы таким развитием событий.

"После многолетней, кропотливой, не всегда заметной, но тем не менее последовательной работы с обеих сторон известных политиков и дипломатов, которые выступают за продвижение вперед двусторонних отношений, мы постепенно, может быть, малыми шагами, но тем не менее преодолевали известные разногласия, находили возможность для создания условий нормального общения людей, проживающих в наших двух странах и через упрощение визовых процедур, и через создание условий для восстановления торгово-экономических отношений, для возобновления авиасообщения", — добавил глава комитета СФ.

Анализируя происходящее, российские парламентарии приходят к мнению, что события в Грузии — "это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум странам, нашим двум народам и радикальными силами внутри Грузии, и внешними силами, которые за этим, скорее всего, стоят", отметил Косачев.

"Мне представляется, что сейчас очень важно отделять одно от другого, понимать, где наносное, где неприемлемое, недопустимое для наших отношений", — сказал сенатор.

Антироссийские провокации

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина , согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.