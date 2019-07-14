Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отношения России и Грузии вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве Грузии. Они себя ведут совершенно непотребно. Это было и с нашим коллегой Сергеем Гавриловым, который, разумеется, возглавляя Межпарламенсткую ассамблею православия и работая в том зале, в котором ему было предписано работать, сел в кресло председательствующего. А как могло быть иначе?" — сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.
Слуцкий также назвал инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым просчитанной провокацией, идущей вразрез со старинными нормами грузинского гостеприимства.
"Очень жаль. Отношения тяжелые, но, тем не менее, не надо их усугублять, а по крупицам, невзирая на инциденты, "выгрызать" хорошее, "выгрызать" добро", — заявил глава думского комитета.
Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Комментарии
Политика , В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Russia Today , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставили диагноз в Германии4
Тимошенко назвала виновных в газовом грабеже украинцев
В Киеве назвали последствия «дикой» политики с Россией25
Одним глазком: Зеленский прибыл на границу с Крымом311
Пьяные военные ВСУ избили командира за долги8
Видео
00:31
Меркель поставили диагноз в Германии
В мире Европа
00:40
«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»
Наука и техника Наука
02:05
Валенса заподозрил РФ в тайной игре
В мире
00:34
Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео
В мире Конфликты
05:01
Названы гонорары грузинских артистов в России
Шоу-бизнес
00:31
Немцы отреагировали на недомогание Меркель
В мире
07:18
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина
Политика Войска
01:03
Зеленскому помешал Дарт Вейдер
В мире Украина
00:45
Галкин предупредил поклонников о мошенничестве
Шоу-бизнес
01:10
Утвержден перенос выходных в 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение