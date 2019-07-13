Путина отблагодарили за С-400 бёреком

«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог», — сказал Аджар.

Кондитер пожелал российскому лидеру приятного аппетита. По его словам, представители доставки были поражены, узнав об адресате, но пообещали доставить посылку в срок.

Бёрек — пирог из слоеного теста с разнообразной начинкой, родственный российскому крымскотатарскому чебуреку. С этим блюдом Аджар попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда испек самый большой бёрек в мире.

На этой неделе Россия начала поставки в Турцию четырех дивизионов С-400. В субботу близ Анкары приземлился уже четвертый транспортник с российским вооружением. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен два года назад.