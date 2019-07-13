США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Спецслужбы США Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении президента РФ Владимира Путина , а также о руководстве Минобороны , которую затем используют для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"В настоящее время отмечается проведение активной фазы антироссийской кампании, организованной западными специальными службами с целью дискредитации лиц из ближайшего окружения президента России, а также руководства Министерства обороны. Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в общих чертах, эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (публикация в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которая вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с госдепом США некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).

По его словам, потом эти "фейковые" новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. В данном случае речь идёт о многочисленных фондах Джорджа Сороса Уильяма Браудера , добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в новом этапе антироссийской кампании задействованы издания, открыто финансируемые властями США, в том числе признанные в РФ иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящее время", а также OCCRP и другие.